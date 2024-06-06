Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що на літо 2024 року окупантам вдалось наростити свої угруповання, хоча й не в такій кількості, у якій вони планували. Однак Росія не має критичної ситуації із живою силою.
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Як росіяни розпоряджаються живою силою
Мусієнко пояснив, що ці 550 тисяч окупантів – це не просто накопичення, а ті, хто вже воює. Вони є або на окупованих територіях, або на території Росії й залучені у війну, тобто допоміжні підрозділи і т.д.
Якщо подивитись на динаміку втрат, то виросли, особливо за травень, квітень, березень, втрати ворога ростуть, ростуть, ростуть. Особливо травень – там сплеск, тому що російські війська пішли в наступ на Харківщині,
– зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.
За словами Мусієнка, на початку активної фази наступальних військ в жовтні 2023 року в районі Авдіївки були цифри 460-470 тисяч ворожих сил. Тому угрупування не те, що залишились на тому самому рівні, а кількість окупантів виросла.
Це означає, що їм (росіянам – 24 Канал) вдалось певною мірою компенсувати втрати, які є дуже великі та ще й наростити своє угруповання,
– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.
На скільки наростили угруповання
Також він пояснив, що плани росіян про нарощення 300 тисяч військових на літо 2024 року не вдались, але вийшло наростити до 100 тисяч і ще 50 тисяч для компенсації втрат.
З одного боку, це не дуже добре, тому що у ворога попри важкі втрати ситуація із живою силою не є критична. З іншого боку, вони і не змогли наростити настільки своє угруповання так, як це планувалось,
– підкреслив Мусієнко.
Він додав, що наступ росіян на Харківську область розпочався швидше, ніж вони планували. Окупанти не дочекались укомплектування, не змогли набрати угруповання "Сєвєр". Це свідчить проте, що в Росії виникають проблеми. Коли росіяни ведуть активні наступальні операції, допоміжні сили на території країни-агресорки не встигають їхати на підкріплення. Тоді ворог вимушений перекидати війська з інших напрямків.
"Поки що в живій силі втрати для ворога не стали критичними, які вони не здатні поповнювати. Однак українські сили роблять усе для того, щоб ці втрати робити якомога більшими", – сказав керівник Центру військово-правових досліджень.
Часткова мобілізація в Росії: останні новини
- Російських чоловіків, які відмовляються воювати проти України, примусово відправляють в Харківську область. Все через те, що російські загарбники почали наступ на півночі Харківської області тоді, коли Північне угруповання військ було недоукомплектоване.
- Журналісти Financial Times повідомили, що російська влада може розпочати нову хвилю мобілізації до кінця цього або початку наступного року. Росії може не вистачити військових, якщо керівництво хоче утримувати ініціативу на фронті.
- У Москві дружини та матері окупантів вийшли на пікет до міністерства оборони Росії та благали повернути своїх чоловіків і синів додому. Родички російських вбивць хочуть, що новий міністр оборони "почав розв'язувати їхню проблему".