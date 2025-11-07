Россияне скапливаются возле Волчанска, а Северск – пытались захватить, – Зеленский

Российские захватчики накапливаются вблизи Волчанска в Харьковской области. Также враг пытался захватить Северск в Донецкой области, но безуспешно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Президента Украины Владимира Зеленского на брифинге по итогам Ставки Верховного Главнокомандующего.

Что сказал Зеленский о боевых действиях на фронте?

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация в Волчанске остается напряженной и может осложняться из-за накопления российских боевиков.

За эти сутки наши военные зафиксировали около 600 оккупантов в этом районе,

– отметил глава государства.

Он также добавил, что на Северском направлении враг пытался провести штурмовые действия с целью захвата позиций, однако успеха не имел.

Аналогичная ситуация наблюдается под Краматорском и Константиновкой, где противник тоже не продвинулся вперед.

"На Очеретинском направлении потерь наших позиций нет. А в районе Доброполья наши Вооруженные Силы действуют положительно", – подытожил Зеленский.

Кстати, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил в эфире 24 Канала, что украинские защитники пытаются пользоваться тем, что сделали россияне. Так, инфильтрация оккупантов, пробежки по украинским позициям без закрепления, – показывает их несовершенство,

Что еще известно о ситуации на фронте?