Укр Рус
24 Канал Новини України Росіяни накопичуються біля Вовчанська, а Сіверськ – намагалися захопити, – Зеленський
7 листопада, 19:54
3

Росіяни накопичуються біля Вовчанська, а Сіверськ – намагалися захопити, – Зеленський

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Російські війська накопичуються біля Вовчанська, де зафіксовано близько 600 окупантів, напруженість у цьому районі зростає.
  • Ворог намагався захопити позиції на Сіверському напрямку, під Краматорськом і Костянтинівкою, але безуспішно.

Російські загарбники накопичуються поблизу Вовчанська у Харківській області. Також ворог намагався захопити Сіверськ у Донецькій області, але безуспішно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Президента України Володимира Зеленського на брифінгу за підсумками Ставки Верховного Головнокомандувача.

До теми Є реальна загроза: полковник запасу розкрив, які 2 області намагатимуться захопити росіяни 

Що сказав Зеленський про бойові дії на фронті?

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація у Вовчанську залишається напруженою й може ускладнюватися через накопичення російських бойовиків. 

За цю добу наші військові зафіксували близько 600 окупантів у цьому районі, 
– зазначив глава держави. 

Він також додав, що на Сіверському напрямку ворог намагався провести штурмові дії з метою захоплення позицій, однак успіху не мав.

Аналогічна ситуація спостерігається під Краматорськом і Костянтинівкою, де противник теж не просунувся вперед. 

"На Очеретинському напрямку втрат наших позицій немає. А в районі Добропілля наші Збройні Сили діють позитивно", – підсумував Зеленський.

До речі, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив в етері 24 Каналу, що українські захисники намагаються користуватися тим, що зробили росіяни. Так, інфільтрація окупантів, пробігання по українських позиціях без закріплення, – показує їхню недосконалість,

Що ще відомо про ситуацію на фронті?

  • Володимир Зеленський зазначив, що наразі метою росіян номер один на фронті є місто Покровськ у Донецькій області. Лише за три доби там відбулося 220 штурмів

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що Сили оборони продовжують звільнення та зачищення територій на Добропільському напрямку. Це змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.

  • До речі, командир 1 окремого штурмового полку Дмитром Філатовим на позивний "Перун" розповідав в інтерв'ю 24 Каналу, що росіяни інфільтрувалися в Покровськ, контролюють деякі ділянки міста і блокують переміщення українських сил. А от інфільтрація в Мирноград була невдалою для росіян, тому вони обходять місто.