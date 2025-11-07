Росіяни накопичуються біля Вовчанська, а Сіверськ – намагалися захопити, – Зеленський

Російські загарбники накопичуються поблизу Вовчанська у Харківській області. Також ворог намагався захопити Сіверськ у Донецькій області, але безуспішно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Президента України Володимира Зеленського на брифінгу за підсумками Ставки Верховного Головнокомандувача.

Що сказав Зеленський про бойові дії на фронті?

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація у Вовчанську залишається напруженою й може ускладнюватися через накопичення російських бойовиків.

За цю добу наші військові зафіксували близько 600 окупантів у цьому районі,

– зазначив глава держави.

Він також додав, що на Сіверському напрямку ворог намагався провести штурмові дії з метою захоплення позицій, однак успіху не мав.

Аналогічна ситуація спостерігається під Краматорськом і Костянтинівкою, де противник теж не просунувся вперед.

"На Очеретинському напрямку втрат наших позицій немає. А в районі Добропілля наші Збройні Сили діють позитивно", – підсумував Зеленський.

До речі, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив в етері 24 Каналу, що українські захисники намагаються користуватися тим, що зробили росіяни. Так, інфільтрація окупантів, пробігання по українських позиціях без закріплення, – показує їхню недосконалість,

Що ще відомо про ситуацію на фронті?