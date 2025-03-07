Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Ситуация на границе Сумской области

Уже несколько недель российские войска пытаются взять под контроль приграничье Сумской области, откуда бы они могли наносить удары по украинской логистике, движущейся в Курскую область.

Силы обороны стоят на защите границ, чтобы враг не мог расширить зону боевых действий или продвинуться вглубь Украины. Известно, что россияне пытаются прорваться, используя только штурмовые группы без техники.

Сейчас российские штурмовики снова осуществляют прорыв и движутся в сторону трассы от Юнаковки до Суджи в Курской области. У границы продолжаются сложные бои,

Силы обороны ведут бои, наносят значительные потери россиянам,

– сообщил Андрей Коваленко.

Россияне прорвали украинскую оборону в Курской области

По информации "Украинской правды", россияне смогли прорваться через украинский рубеж обороны южнее Суджи. ВСУ делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Произошел прорыв (украинского – 24 Канал) района блокирования. Если коротко, это территория, где наши подразделения пытаются сдерживать врага, чтобы не оказаться под угрозой частичного или полного окружения,

– пояснил собеседник издания.

Официально Вооруженные Силы Украины не комментировали прорыв обороны.

В Курской области враги наступают постепенно с декабря. Они зашли в Куриловку возле Суджи, поэтому одна из украинских бригад должна была покинуть позиции. В дальнейшем штурмы вроде бы стали систематическими.

Вероятно, этот прорыв россиянам нужен также для продвижения к ключевой дороге Сумы – Юнаковка – Суджа и взять ее под контроль.

Дорога от Юнаковки до Суджи: показываем на карте

Самой горячей сейчас является территория возле села Новенькое в Сумской области, которая отображается как "серая" зона.