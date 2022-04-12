Бои на Херсонщине, обстрел Донбасса: как прошли сутки в Украине

В Украине длится 48-й день войны, которую Россия начала против Украины. Областные военные администрации рассказали, как прошли сутки в регионах.

Информация по состоянию на 8:00 утра 12 апреля. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Боеприпасы, техника и сопутствующие потери: ВСУ показали уничтоженные позиции врага на Луганщине

Относительно спокойные регионы

Такими можно назвать многие области Украины. В частности, спокойно было на Волыни, Закарпатье, Ровненщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях.

Также в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях.

Еще в Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.

Обстрелы в Хмельницкой и Харьковской областях

В Хмельницкой области ночью во время воздушной тревоги произошел ракетный удар в объект инфраструктуры. Возникший из-за этого пожар уже ликвидирован. Жертв нет.

В Харьковской области российские оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения. Россияне из реактивных систем залпового огня начали разбрасывать по городу Харькову мины замедленного действия. В частности, вечером обстреляли 16-этажку. За ночь и день обстрелов в области более 30 пострадавших среди гражданского населения, 8 погибли, но точное количество еще устанавливают.

Продолжаются бои в направлении Изюма. Также были обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры в Балаклее, Дергачевском, Чугуевском районах.

В Херсонской области продолжаются боевые действия и обстрелы на территориях недалеко от Днепропетровщины и Николаевщины. Уточняют информацию о пострадавших. Область находится на грани гуманитарной катастрофы. Без электроэнергии остаются 106 населенных пунктов.

Ситуация на Донбассе

В Луганской области враг постоянно обстреливает всю территорию. За 11 апреля больше всего пострадали жилищные массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска.

В Лисичанске есть один погибший мужчина, еще трое раненых, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов. Спасатели потушили 17 пожаров.

В Донецкой области в Очеретинской ВА примерно с 4:00 утра начались обстрелы почти по всей линии. Речь идет о районе сел Новоселовка-3, Красногоровка, Водяное, Пески.

Продолжаются обстрелы по всей линии вокруг Авдеевки. Есть единичные прилеты в старую часть города. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

Вас может заинтересовать утренняя сводка Генштаба: смотрите видео