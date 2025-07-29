Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина для "Радио Свободы".

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Какова ситуация на фронте на Юге Украины?

Владислав Волошин отметил, что на Херсонском направлении российское войско использует до 250 FPV-дронов в сутки

Это довольно большое количество. Например, на двух запорожских направлениях враг применяет, например, 190 – 190 200 дронов. То есть на Херсон и населенные пункты, которые расположены вблизи него, приходится 200 – 250 ударов такими дронами,

– пояснил военный.

Полковник также отметил, что противник не прекращает ежедневно наносить авиаудары по правому берегу Херсонской области, в частности по таким населенным пунктам, как Одрадокаменка и Львов.

"Враг вообще пытается создать такую "полосу смерти" вдоль линии боевого соприкосновения у нас в тылу – на Херсонском и Запорожском направлениях. То есть, чтобы на побережье было как можно меньше и зданий, и людей, и вообще сооружений, где можно держать оборону", – отметил Волошин.

По словам представителя Сил обороны Юга Украины, все, что подходит к украинским позициям и к реке Днепр, противник пытается поразить FPV-дронами и артиллерией.

К слову, в Генштабе ВСУ в сводке с фронта 29 июля по состоянию на 16:00 рассказали, что на Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма, еще два – продолжаются. Авиаудару подверглась Ольговка.