Бои в Ирпене, Макарове, в районе Бородянки: на Киевщине продолжаются обстрелы

Враг продолжает наступательные операции возле Киева, однако у них ничего не удается. Сейчас бои до сих пор продолжаются в Ирпене, Макарове и в районе Бородянки. Также ракетами обстреляли Барышевку.

Как сообщили источники ОП 24 каналу, в течение ночи был обстрел Белогородской и Бучанской общин в Киевской области.

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Также произошли ракетные обстрелы Барышевки Броварского района. Снаряды попали в многоэтажки и жилищный сектор. Есть ли жертвы – пока неизвестно.

Ночью ракетами обстреляли Барышевку / Фото 24 канала



Последствия ракетного обстрела Барышевки / Видео 24 канала



В ОП подчеркнули, что Киевская область готовится к проведению эвакуации населения из наиболее опасных населенных пунктов.

Добавим, что с утра 11 марта российские захватчики сбросили на Чернигов уже три бомбы. При этом в городе не прекращаются артиллерийские обстрелы, а враг прикрывается гражданскими. Подробности – читайте в статье.

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