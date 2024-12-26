Не хватает питьевой воды: в ГУР рассказали о новых потерях войск КНДР в Курской области

Россия продолжает использовать войска КНДР в боевых действиях против Украины. В боях в Курской области России северокорейские войска несут потери.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны. Отмечается, что поддержку и сопровождение штурмовых групп войск КНДР осуществляют российские подразделения БпЛА.

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Северокорейские войска несут потери на Курщине

В ГУР рассказали, что утром 20 декабря 2024 года штурмовики армии КНДР на одном из участков понесли санитарные потери в количестве по меньшей мере 5 военнослужащих. Однако российские офицеры приказали продолжать удержание позиции. Также было подтверждено поражение минометного расчета подразделения армии КНДР.

По данным разведки, на передовых рубежах северокорейским подразделениям не хватает питьевой воды – причиной стала осложненная из-за боевых действий логистика.

20 декабря 2024 года в результате нанесенного Силами безопасности и обороны Украины огневого поражения по скоплению противника в районе населенного пункта Новоивановка курской области северокорейские войска понесли значительные потери убитыми и ранеными,

– сообщили в ГУР.

На следующий день россияне продолжили укомплектовывать подразделения армии КНДР боеприпасами и продовольствием, чтобы заместить потери на позициях и продолжить штурмовые действия.

По словам ГУР, 22 декабря вследствие успешного удара Сил обороны, вероятно, по одному из ключевых узлов связи северокорейской армии зафиксировали резкое снижение радиообмена между военными КНДР.

Во вторник, 24 декабря северокорейские подразделения вели боевые действия. В районе Дарьино – Новоивановка Курской области военные вели огонь из миномета/АГС с корректировкой с помощью БпЛА. В ГУР добавили, что вражеские расчеты меняют позиции и находятся от линии боевого соприкосновения на расстоянии около 1 километра.