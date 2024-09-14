Еще год – полтора назад они могли собрать такое количество за неделю. Сегодня, как видим, для этого необходимо гораздо больше времени. Это показатель того, что Россия "выдыхается". Об этом 24 Каналу рассказал ветеран войны с Россией Евгений Дикий, отметив, что вражеская армия еще действительно очень большая, но "обескровленная" боями.

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Кто воюет против Сил обороны на Курщине

Боевые действия на Курщине похожи на начало войны в 2022 году, в частности лесами и речной местностью. То есть война не окопная, а маневренная. Украинские военные делают ставку на мобильность действий, а не на создание сплошной линии обороны.

Я категорически не согласен с утверждением, что против нас движется "сборная солянка" из срочников и тыловых частей. К сожалению, нет. Они перебросили на Курщину 106 воздушно-десантную дивизию, которая является одной из самых закаленных в боях частей,

– подчеркнул Евгений Дикий.

Она противостояла Силам обороны в Херсонской области. Осенью 2022 года ее выбили с правого берега на левый. До отправки на Курщину дивизия воевала именно на левобережье Херсонщины. Однажды Украина почти полностью уничтожила эту часть. Россия успела ее восстановить и закаленной в боях передислоцировала в Курскую область.

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Именно на 106 воздушно-десантную дивизию россияне и делают ставку. В то же время "сборная солянка" из срочников и тыловых частей – это лишь биомасса, которая должна поддержать действия этой части. Поэтому не стоит недооценивать врага.

"Заруба" там очень жесткая. Интенсивность боев отнюдь не меньше, чем где-то под Покровском или в Волчанске. Только характер боев другой: они не позиционные, а маневровые. Поэтому держим кулаки, молимся за наших ребят и девушек, желаем им успеха,

– резюмировал ветеран войны.