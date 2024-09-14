Ще рік – півтора тому вони могли зібрати таку кількість за тиждень. Сьогодні, як бачимо, для цього необхідно набагато більше часу. Це показник того, що Росія "видихається". Про це 24 Каналу розповів ветеран війни з Росією Євген Дикий, зазначивши, що ворожа армія ще дійсно дуже велика, але "знекровлена" боями.

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Хто воює проти Сил оборони на Курщині

Бойові дії на Курщині схожі на початок війни у 2022 році, зокрема лісами й річковою місцевістю. Тобто війна не окопна, а маневрова. Українські військові роблять ставку на мобільність дій, а не на створення суцільної лінії оборони.

Я категорично не згодний із твердженням, що проти нас суне "збірна солянка" зі строковиків та тилових частин. На жаль, ні. Вони перекинули на Курщину 106 повітряно-десантну дивізію, яка є однією з найбільш загартованих у боях частин,

– підкреслив Євген Дикий.

Вона протистояла Силам оборони в Херсонській області. Восени 2022 року її вибили з правого берега на лівий. До відправлення на Курщину дивізія воювала саме на лівобережжі Херсонщини. Одного разу Україна майже повністю знищила цю частину. Росія встигла її відновити й загартованою в боях передислокувала в Курську область.

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Саме на 106 повітряно-десантну дивізію росіяни й роблять ставку. Водночас "збірна солянка" зі строковиків та тилових частин – це лише біомаса, яка має підтримати дії цієї частини. Тому не варто недооцінювати ворога.

"Заруба" там дуже жорстка. Інтенсивність боїв аж ніяк не менша, аніж десь під Покровськом або у Вовчанську. Тільки характер боїв інший: вони не позиційні, а маневрові. Тому тримаємо кулаки, молимось за наших хлопців і дівчат, бажаємо їм успіху,

– резюмував ветеран війни.