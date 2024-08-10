Так, бывший президент страны-агрессора пригрозил Германии российскими танками в Берлине на фоне новостей немецких СМИ относительно ситуации в Курской области. Свое заявление он опубликовал в соцсети Х.

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Что заявил Медведев

Медведев угрожает Германии, что российские танки могут "появиться" у Рейхстага в центре Берлина. Такую реакцию у "верного друга" российского диктатора Владимира Путина вызвала недавняя статья Bild, в которой говорится о военной операции в Курской области.

Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, в которой с гордостью сообщает о возвращении немецких танков на российскую землю. В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки появились на Площади Республики,

– заявил он.

Напомним, ранее у заместителя председателя совета безопасности России Дмитрия Медведева началась истерика на фоне этой непредсказуемой для российских властей ситуации. Оскорбленный таким развитием событий российский политик заявил, что так называемую "сво" нужно расширить.

К слову, СМИ пишут, что рейд в Курскую область застал Кремль врасплох. Кроме того, там отмечают плохое обустройство российскими войсками границы с Украиной. Западные аналитики потрясены маневром, который удалось сделать прорвав границу российского региона.