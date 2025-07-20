Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 80 отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду.

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В 80 ОДШБр рассказали, что Павел – разведчик. Он присоединился к войску около года назад.

Выполняя задания на территории Курской области, участвовал в боях как с русскими, так и с северокорейскими воинами. Во время выполнения очередного задания на территории противника, десантники из группы Павла получили ранения.

Воины оказались в окружении. В течение почти суток они выбирались оттуда, преодолев пять километров опасной территории, контролируемой вражескими дронами и пехотинцами. Одного из собратьев Павел вынес на себе,

– отметили в бригаде.

Несмотря на сложности и три ранения, разведчик продолжает борьбу и гордится, что является частью Десантно-штурмовых войск. Сам Павел отмечает, наибольшей мотивацией уничтожать врага, является безопасность его родных в тылу.

История десантника Павла, который вывел собратьев из окружения в Курской области / Видео с ютуб-канала 80 ОДШБр