Об этом заявил конгрессмен-демократ Джимми Панетта во время визита в Киев. По его словам, позиция США по ограничению ударов вглубь российской территории будет зависеть от условий на поле боя

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Все будет зависеть от условий на поле боя

Конгрессмен объяснил, что изменения вызвал якобы "прорыв" границы в Курской области России и рейд ГУР на Тендровскую косу 6 августа.

Очевидно, что все будет зависеть от условий на поле боя. И я думаю, что США и наши политические советники на уровне гораздо более высоком, чем я, понимают, насколько важно не давать России возможности прятать свое оружие за российской границей,

– сказал Панетта.

По его словам, изменения в этой политике базируются на понимании того, как Россия действует с тыла. Мир должен убедиться, что россияне не могут прятаться за линией фронта.

Если они (россияне, – 24 Канал) собираются осуществлять эти атаки – то ли артиллерией, то ли КАБами, то ли ракетами, то ли наносить воздушные атаки – мы должны играть в обороне, а также частично переходить в наступление и проникать вглубь российской линии фронта,

– подытожил Джимми Панетта.

К слову, ранее в The Washington Post написали, что возвращение территорий в Курской области может длиться год. Аналитики отмечают, что на укрепленных позициях будет достаточно времени окопаться.