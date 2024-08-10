Про це заявив конгресмен-демократ Джиммі Панетта під час візиту до Києва. За його словами, позиція США щодо обмеження ударів вглиб російської території буде залежати від умов на полі бою

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Все буде залежати від умов на полі бою

Конгресмен пояснив, що зміни спричинив нібито "прорив" кордону в Курській області Росії та рейд ГУР на Тендрівську косу 6 серпня.

Очевидно, що все буде залежати від умов на полі бою. І я думаю, що США і наші політичні радники на рівні набагато вищому, ніж я, розуміють, наскільки важливо не давати Росії можливості ховати свою зброю за російським кордоном,

– сказав Панетта.

За його словами, зміни в цій політиці базуються на розумінні того, як Росія діє з тилу. Світ має переконатися, що росіяни не можуть ховатися за лінією фронту.

Якщо вони (росіяни, – 24 Канал) збираються здійснювати ці атаки – чи то артилерією, чи то КАБами, чи то ракетами, чи то завдавати повітряних атак – ми повинні грати в обороні, а також частково переходити в наступ і проникати вглиб російської лінії фронту,

– підсумував Джиммі Панетта.

До слова, раніше у The Washington Post написали, що повернення територій у Курській області може тривати рік. Аналітики зазначають, що на укріплених позиціях буде вдосталь часу окопатися.