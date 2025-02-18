Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью пресс-офицера временной военной комендатуры на территории России Алексея Дмитрашкивского для АрмияInform.

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Что сейчас происходит в Курской области

Полковник Алексей Дмитрашковский рассказал, что российские власти дали указание своим военным уничтожать Суджанский район.

Каждое утро выпускается пакет "Градов". Бьют по квадратам – по городу, по селам, которые прилегают к городу Суджа,

– сказал он.

Несмотря на регулярные обстрелы, украинские бойцы продолжают оказывать помощь гражданским россиянам. В частности военные занимаются эвакуацией раненых людей. По словам Дмитрашковского, сейчас уже около 10 человек находится в лечебных учреждениях Украины, а в целом на территорию Украины вывезено более 100 человек.

Пресофицер временной военной комендатуры на территории России также напомнил, что 1 февраля россияне нанесли авиационный удар по школе-интернату в Судже, где находились местные жители. Тогда под завалами оказались около 100 человек, 85 человек были эвакуированы в первую ночь после прямого попадания авиационной бомбы. Алексей Дмитрашковский отметил, что люди получили ранения различной степени, а один человек после полученных ранений умер.

Отмечается, что дальнейшая судьба этих россиян теперь в руках Международного Красного Креста. С момента, когда эвакуированные пересекли границу с Украиной, они были переданы МККК, который их разместил и сейчас пытается обеспечить их комфортное проживание.