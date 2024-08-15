Минобороны России и пропагандистские СМИ активно рассказывают об "успешном отражении" наступления ВСУ в Курской области. Для этого они используют кадры авиаударов.

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Российские пропагандисты используют старые кадры

Журналисты отмечают, что чаще всего это действительно кадры, снятые в Курской области. В то же время вместе с ними российские военные показывают старые видео, снятые на территории Украины и не имеющие отношения к операции на Курщине.

Так, 15 августа телеканал "Звезда" Минобороны России показал якобы "разгромленные скрытые опорные пункты ВСУ в Курской области". В опубликованном видео зафиксирован удар по зданию, однако этот дом расположен не в Курской области России, а в Харьковской области Украины.

В мае 2024 года видео уже попадало в российские военные телеграмм-каналы: тогда его описали как "Удар авиабомбы ОДАБ-1500 в Волчанске" по украинским позициям. Заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди опубликовал геолокацию этого здания: южная часть Волчанска, ранее там располагался колледж,

– говорится в материале.

Российские военные не впервые выдают за "удары по силам ВСУ в Курской области" кадры, снятые в других местах и в другое время. К примеру, издание The Insider писало, что 10 августа Минобороны показывало удары, нанесенные в Кременной и Часовом Яру – их также называли "ударами под силу ВСУ в Курской области".

А 9 россияне показали кадры из Сумской области, снятые месяц назад – еще до того, как украинские войска вообще вошли на территорию России.

К слову, ранее стало известно, что Украина смогла взять в плен более сотни российских захватчиков из Курской области. Сейчас, по данным западной прессы, между Киевом и Москвой продолжаются переговоры относительно их обмена.