Об этом сообщает Financial Times. Издание отметило, что факт работы над обменом журналистам подтвердила украинская разведка.

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Переговоры по пленникам между Украиной и Россией

Financial Times, ссылаясь на собеседников в украинской разведке, сообщило, что представители Украины и России начинают переговоры об обмене военными, которых удалось взять в плен в Курской области.

По состоянию на данный момент точное количество российских военных, взятых ВСУ во время мероприятия в Курскую область, не разглашается. Однако издание отметило, что по данным представителей правительства и военных, речь может идти о сотнях.

Отмечается, что переговоры между странами начались после 10 дней тяжелых боев Курской области. Журналисты считают, что захват захватчиков в плен усилит позицию Киева в вероятных переговорах по возвращению собственных граждан, находящихся в российских застенках с самого начала войны.

Накануне уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем вопрос об оккупантах, которых удалось взять плен в Курской области. Разговор был инициирован российской стороной.

К слову, спецназовцы СБУ взяли в плен 102 российских военных 488-го гвардейского мотострелкового полка вооруженных сил России и подразделения "Ахмат". Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз. Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было предостаточно.