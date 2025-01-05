Идут тяжелые переменные бои, однако Силы обороны имеют преимущество и эффективно уничтожают врага. Это уже, как рассказал в эфире 24 Канала генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, удар по престижу диктатора Владимира Путина.

Советуем прочитать Шесть бригад – это значительные силы: были ли готовы россияне к наступлению ВСУ на Курском направлении

Какова ситуация на Курщине

На Курщине происходит реализация новой стратегии. Даже российские z-блогеры признали, что украинские войска имеют нестандартные форматы действий.

Мы подготовили ряд неожиданных операций, которые позволили дезориентировать врага, имитация была в других секторах,

– отметил Маломуж.

Украинское командование сначала оперативно "сообщило" россиянам, что штурм будет на одном направлении, но наши воины провели его совсем в другом месте.

Формат предусматривал комплексное взаимодействие: организационные; боевые; с привлечением РЭБов и систем ПВО, чтобы обесценивать российскую разведку, которая почти постоянно была "слепой"; быстрые действия штурмовых групп, которые перемещались в секторах, где враг не ожидал, например, в Судже.

Это все позволило нанести удар, отбросить противника и уничтожить большую часть из них. Бои идут снова, потому что враг уже частично оправился и начинает контратаки и контроперации. Но мы держим позиции, заходим с флангов по этим секторам,

– пояснил Николай Маломуж.

Смотрите также "Сейчас это в нашу пользу": как войска КНДР применяют тактику "на живца" на Курщине

Каким планам Путина помешали ВСУ

По словам генерала, идут тяжелые переменные бои. Никто на 100% не может сказать, что происходит в эту же секунду. Ситуация меняется постоянно. Однако Силы обороны имеют преимущество, уничтожая оккупантов от одного из секторов до батальона.

Это уже удар не только по формированию, которое оттягивает силы с других направлений своего Донецкого сектора, но и мощный удар по престижу Владимира Путина, который обязался до 20 января вытеснить украинские войска с Курщины. С большой вероятностью этого в ближайшее время не произойдет.

Что происходит на Курщине: смотрите на карте