Об этом 24 Каналу рассказал младший сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, заметив, что враг мечтает захватить также 4 основные для себя города. Для того, чтобы их остановить, украинским военным нужны БпЛА и РЭБ.

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О каких городах "мечтают" оккупанты

Младший сержант 66 ОМБр отметил, что наступление российских войск происходит волнами. Сначала происходят мясные штурмы, в них участвуют российские военные, которых не жалко (порой они могут быть даже под действием веществ). Их цель – истощить украинскую пехоту и добиться уменьшения FPV-дронов ВСУ.

После этого заходят хорошо обученные и экипированные оккупанты, которые уже имеют конкретную цель – отбить украинские позиции.

Мы знаем их задачу – захватить 4 украинские области. Говорится о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Полоса ответственности 66 ОМБр противоречит планам россиян по двум областям – Луганской и Донецкой,

– подчеркнул он.

Денисюк подчеркнул, что ключевыми городами, которые хотят захватить оккупанты, является Славянск, Краматорск, Лиман и Святогорск.

Города, которые мечтают захватить россияне: смотрите на карте

Младший сержант 66 ОМБр заметил, что украинские военные сейчас нуждаются в разведывательных дронах, чтобы вовремя обнаружить противника, и ударные, чтобы его уничтожать. Однако беспилотники активно использует и противник, поэтому ВСУ нужны и системы РЭБ для противодействия.

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Денисюк добавил, что украинская армия также нуждается в людях на боевые должности и в тыловые подразделения. На сайте 66 ОМБ можно посмотреть перечень актуальных вакансий.

К слову, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сообщил, что сейчас россияне накапливают силы и средства. Новое наступление и активизация оккупантов может начаться через полтора – два месяца.