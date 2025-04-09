Про це 24 Каналу розповів молодший сержант 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк, зауваживши, що ворог мріє захопити також 4 основні для себе міста. Для того, щоб їх зупинити, українським військовим потрібні БпЛА та РЕБ.

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Про які міста "мріють" окупанти

Молодший сержант 66 ОМБр зазначив, що наступ російських військ відбувається хвилями. Спершу відбуваються м'ясні штурми, в них беруть участь російські військові, яких не шкода (часом вони можуть бути навіть під дією речовин). Їхня мета – виснажити українську піхоту та домогтись зменшення FPV-дронів ЗСУ.

Після цього заходять добре навчені та екіпіровані окупанти, які вже мають конкретнішу ціль – відбити українські позиції.

Ми знаємо їхнє завдання – захопити 4 українські області. Мовиться про Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську. Смуга відповідальності 66 ОМБр суперечить планам росіян щодо двох областей – Луганську та Донецьку,

– наголосив він.

Денисюк підкреслив, що ключовими містами, які хочуть захопити окупанти, є Слов'янськ, Краматорськ, Лиман та Святогірськ.

Міста, які мріють захопити росіяни: дивіться на карті

Молодший сержант 66 ОМБр зауважив, що українські військові зараз потребують розвідувальні дрони, щоб вчасно виявити противника, та ударні, щоб його знищувати. Однак безпілотники активно використовує і противник, тому ЗСУ потрібні й системи РЕБ для протидії.

Важливо! Залучаємо читачів 24 Каналу приєднатись до збору на ці потреби для наших захисників за посиланням.

Денисюк додав, що українська армія також потребує людей на бойові посади та в тилові підрозділи. На сайті 66 ОМБ можна переглянути перелік актуальних вакансій.

До слова, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан повідомив, що зараз росіяни накопичують сили та засоби. Новий наступ та активізація окупантів може розпочатись через півтора – два місяці.