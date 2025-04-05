Однак оперативна пауза для росіян не буде надто довгою, наступ може розпочатися вже у найближчі місяці. Де саме можуть загостритись бойові дії, 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Де можуть наступати росіяни влітку

Російські військові, ймовірно, готують "ривок" на фронті. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що це може статися уже в травні. Однак наразі інтенсивність бойових дій на фронті дещо зменшилась і є конкретна причина, тому так відбувається.

Вже з кінця березня зменшився тиск російських військ по всьому фронту. Тобто щільність російських військ зменшується через те, що у них закінчуються резерви та техніка. Але наступний етап оперативної паузи для накопичення сил та засобів уже почався. Вони вже готують особовий склад, і це підготовка до літньої кампанії 2025 року,

– зауважив Роман Світан.

На думку полковника запасу ЗСУ, ця оперативна пауза триватиме приблизно півтора – два місяці, якраз до закінчення весни. Щойно погода буде сприятливою, росіяни можуть почати рух уперед.

"Це не буде масштабний чи якийсь великий наступ. Зрозуміло, де вони діятимуть: Луганська, Донецька та Запорізька області. Навряд вони полізуть на лівий берег (Херсонщини – 24 Канал). Так, намагатимуться, але масштабно їм цього не вдасться зробити", – припустив військовий експерт.

Ймовірно, уже з кінця травня окупанти можуть почати активніші дії саме на Луганському, а також Куп'янсько-Лиманському напрямках. Річ у тім, що для росіян важлива і ця ділянка Харківської області, яка межує з Луганською. Вони не можуть звідти відтиснути українських військових. Це буде можливо, якщо лівий берег Сіверського Донця взяти під повний контроль. Така операція, ймовірно, і розпочне новий наступ росіян на фронті.

Зауважимо також, що у ЦПД раніше повідомляли, що росіяни вже проводять розвідку боєм на Харківщині, біля Сумщини та на Запорізькому напрямку.