Спочатку окупанти використовували піхоту з бронетехнікою та малі штурмові групи для виснаження українських сил. Зараз же, як розповів 24 Каналу молодший сержант 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк, їх зусилля значно посилилися.

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Противник посилює тиск на Лиманському напрямку

Ситуація на Лиманському напрямку залишається складною через значну чисельну перевагу російських військ. Як повідомив Василь Денисюк, місцями співвідношення сил на цьому відтинку досягає 10:1 на користь ворога.

Зараз спостерігається кульмінація наступу, до якого противник готувався протягом останніх 10 місяців,

– зазначив військовий.

На початкових етапах окупанти намагалися "промацати" сили та засоби наших захисників, застосовуючи піхоту за підтримки бронетехніки. Згодом вони перейшли до використання малих штурмових груп, які мали на меті виснажити українських військових у регулярних штурмах.

Зверніть увагу! На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів за 8 квітня. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Катеринівки, Нового та Колодязів.

Тепер ворог значно посилив свої зусилля, стягнувши на Лиманський напрямок кваліфіковані екіпажі БпЛА та добре підготовлену піхоту.

Особливо варто відзначити, що понад половина всіх бойових зіткнень на цьому напрямку припадає на смугу відповідальності 66-ї бригади. Противник обрав її як пріоритетну зону для своїх атак.

Бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті

З огляду на таку складну ситуацію, військові закликають усіх небайдужих українців долучитися до збору на безпілотні системи та засоби радіоелектронної боротьби.

Дронів ніколи не буває занадто багато. Вони вже стали ключовим засобом ураження на фронті, але їх також застосовує противник, тому ще одна велика потреба – це засоби РЕБ, аби захистити, убезпечити наших бійців,

– підкреслив Василь Денисюк.

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