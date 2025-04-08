Окупанти мали просування на різних ділянках. Карти та основні висновки зі зведення ISW публікує 24 Канал.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 8 квітня
- Російські війська просунулися в Курській області. Геолокаційні відео від 7 квітня показують їх у західному та південному селі Гуєво, що на південь від Суджі. В Бєлгородській області росіяни просунулися в центральну Демидівку.
- У Харківській області росіяни не просувалися, на Куп'янському напрямку також, як і до Борової та Лимана. Але на Сіверському напрямку вони пройшли на північ від Верхньокам’янського, що на схід від Сіверська.
- Наступ ворога на Часів Яр не мав успіхів, але на Торецькому напрямку він мав просування. Окупанти пройшли до південно-західного відвалу шахти "Центральна" на південному заході Торецька.
Бойові дії в Україні та Росії за 7 квітня / Карти ISW
- На Покровському напрямку російські сили трохи просунулися в південно-західній Успенівці, що на південний захід від Покровська, а також в центральну та західну Лисівку, що на південь від Покровська.
- На Курахівському напрямку росіяни не підтвердили просувань, але геолокація засвідчила, що вони пройшли на північний схід від Привільного, що на північний захід від Великої Новосілки.
- На захід Запорізької області російські війська просунулися до західного Степового, що на північний захід від Роботиного. На Дніпровському напрямку росіяни 6 і 7 квітня вели обмежені наступальні дії, але не просунулися.
У попередньому звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 7 квітня, мовилося, що українські війська просунулися в напрямку Борової. Водночас російські військові смали успіхи в Курській області, біля кордонів Сумської, поблизу Куп’янська, Торецька, Покровська та Курахового.