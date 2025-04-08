Окупанти мали просування на різних ділянках. Карти та основні висновки зі зведення ISW публікує 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 8 квітня

Російські війська просунулися в Курській області. Геолокаційні відео від 7 квітня показують їх у західному та південному селі Гуєво, що на південь від Суджі. В Бєлгородській області росіяни просунулися в центральну Демидівку.

області. Геолокаційні відео від 7 квітня показують їх у західному та південному селі Гуєво, що на південь від Суджі. В області росіяни просунулися в центральну Демидівку. У Харківській області росіяни не просувалися, на Куп'янському напрямку також, як і до Борової та Лимана. Але на Сіверському напрямку вони пройшли на північ від Верхньокам’янського, що на схід від Сіверська.

області росіяни не просувалися, на Куп'янському напрямку також, як і до Борової та Лимана. Але на напрямку вони пройшли на північ від Верхньокам’янського, що на схід від Сіверська. Наступ ворога на Часів Яр не мав успіхів, але на Торецькому напрямку він мав просування. Окупанти пройшли до південно-західного відвалу шахти "Центральна" на південному заході Торецька.

Бойові дії в Україні та Росії за 7 квітня / Карти ISW

На Покровському напрямку російські сили трохи просунулися в південно-західній Успенівці, що на південний захід від Покровська, а також в центральну та західну Лисівку, що на південь від Покровська.

напрямку російські сили трохи просунулися в південно-західній Успенівці, що на південний захід від Покровська, а також в центральну та західну Лисівку, що на південь від Покровська. На Курахівському напрямку росіяни не підтвердили просувань, але геолокація засвідчила, що вони пройшли на північний схід від Привільного, що на північний захід від Великої Новосілки .

. На захід Запорізької області російські війська просунулися до західного Степового, що на північний захід від Роботиного. На Дніпровському напрямку росіяни 6 і 7 квітня вели обмежені наступальні дії, але не просунулися.

Підсумовуючи, ISW зауважив, що російські війська просунулися в Курській та Бєлгородській областях, поблизу Сіверська, Торецька, Покровська, Великої Новосілки та на заході Запорізької області.

У попередньому звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 7 квітня, мовилося, що українські війська просунулися в напрямку Борової. Водночас російські військові смали успіхи в Курській області, біля кордонів Сумської, поблизу Куп’янська, Торецька, Покровська та Курахового.