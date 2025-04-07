Накат противника відбивали бійці окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" спільно з воїнами 43 ОМБр та з гвардійцями 1 Президентської бригади оперативного призначення "Буревій". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ОСУВ "Хортиця"

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Росіяни зазнали втрат на Куп'янському напрямку

Основна ціль ворога – підтягнутися до Куп'янська, до якого, яка кажуть військові, ще далеко.

Російський танк та БМП намагалися прорватися на позиції Сил оборони до та після обіду. Однак, росіяни зазнали лише втрат.

Противник активно користується погодними умовами. Паралельно з механізованим накатом, на іншому відтинку проводить штурмові дії за участі квадроциклів – ймовірно для відволікання уваги від основного удару. Але через великий поспіх ворог діє доволі дезорганізовано. Можна констатувати, що рівень злагодження росіян знизився. Можливо, це пов'язано з тим, що їх постійно підганяє командування, жене на смерть,

– повідомив командир першого батальйону окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Антон "Бандерас" Шмагайло у коментарі "УП".

Загалом унаслідок бойової роботи було:

пошкоджено 2 БМП;

знищено 2 танки;

4 окупантів ліквідовано;

ще 3 – поранені.

"Ворожий наступ відбито, втрат наших позицій не допущено", – підсумували в ОСУВ "Хортиця".

Як проходило відбиття штурмів показав 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес".

На Куп'янському напрямку відбили спроби ворожих штурмів: дивіться відео

Росіяни хочуть розширити плацдарм на західному березі Осколу

Водночас в ОСУВ "Хортиця" зазначають, що на Куп'янському напрямку Росія хоче розширити плацдарм на західному березі Осколу.

"Ворог для підтримки свого угруповання та логістичного забезпечення намагається перекидати сили на західний берег річки Оскіл. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування військ противника", – зазначають там.

Атакують росіяни безуспішно біля Кам'янки, Петропавлівки, Піщаного, Надії та Загризового.

Були також штурми в районі Богуславки – там окупанти робили це за підтримки бронетехніки та квадроциклів.