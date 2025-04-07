Накат противника отражали бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" совместно с воинами 43 ОМБр и с гвардейцами 1 Президентской бригады оперативного назначения "Буревій". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица"
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Россияне понесли потери на Купянском направлении
Основная цель врага – подтянуться к Купянску, до которого, которая говорят военные, еще далеко.
Российский танк и БМП пытались прорваться на позиции Сил обороны до и после обеда. Однако, россияне понесли лишь потери.
Противник активно пользуется погодными условиями. Параллельно с механизированным накатом, на другом отрезке проводит штурмовые действия с участием квадроциклов – вероятно для отвлечения внимания от основного удара. Но из-за большой спешки враг действует довольно дезорганизовано. Можно констатировать, что уровень слаженности россиян снизился. Возможно, это связано с тем, что их постоянно подгоняет командование, гонит на смерть,
– сообщил командир первого батальона отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Антон "Бандерас" Шмагайло в комментарии "УП".
Всего в результате боевой работы было:
- повреждено 2 БМП;
- уничтожено 2 танка;
- 4 оккупантов ликвидировано;
- еще 3 – ранены.
"Вражеское наступление отражено, потерь наших позиций не допущено", – подытожили в ОСУВ "Хортица".
Как проходило отражение штурмов показал 429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес".
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Россияне хотят расширить плацдарм на западном берегу Оскола
В то же время в ОСУВ "Хортица" отмечают, что на Купянском направлении Россия хочет расширить плацдарм на западном берегу Оскола.
"Враг для поддержки своей группировки и логистического обеспечения пытается перебрасывать силы на западный берег реки Оскол. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения войск противника", – отмечают там.
Атакуют россияне безуспешно возле Каменки, Петропавловки, Песчаного, Надежды и Загрызово.
Были также штурмы в районе Богуславки – там оккупанты делали это при поддержке бронетехники и квадроциклов.