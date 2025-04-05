Об этом 24 Каналу рассказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко. По его словам, есть направления, на которые стоит обратить внимание.

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Что происходит на фронте

Как отметил Кононученко, главная цель оккупантов осталась неизменной. Они хотят захватить как можно больше территорий до возможного перемирия.

Сейчас можем говорить о движении оккупантов на Лиманском направлении возле села Терны. Также в направлении Боровой. Так же есть движение севернее Купянска, где россияне перешли реку Оскол. На этих участках враг, к сожалению, имеет успех тактического масштаба,

– рассказал Кононученко.

На Покровском направлении фронт сейчас достаточно статичен. Силы обороны Украины имеют определенные успехи в направлении Котлиного, Шевченко и т.д. Тут больше речь идет о стабилизационных действиях.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту боевых действий

В направлении Большой Новоселки перебросили серьезные силы сдерживания, которые не дают оккупантам продвигаться. Там удается результативно сдерживать врага. А на Запорожском направлении идет прощупывание фронта вблизи Орехово. Враг пытается атаковать небольшими группами. Военные рассказывали, что это похоже на разведку боем, которая может перерасти в большее наступление со временем.

Многое зависит от того, куда оккупанты переместят силы из Курской области. Пока что они привлекли сравнительно небольшое количество. Есть вопрос, где именно враг использует эти 5-6 бригад,

– сказал Кононученко.

Добавим, по состоянию на 5 апреля Россия потеряла более 922 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10541 танк, 21952 боевых бронированных машин, 25730 артиллерийских систем.