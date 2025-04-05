Про це 24 Каналу розповів OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко. За його словами, є напрямки, на які варто звернути увагу.

До теми Відразу на двох напрямках фронту найгарячіше: карта бойових дій 5 квітня

Що відбувається на фронті

Як наголосив Кононученко, головна ціль окупантів залишилася незмінною. Вони хочуть захопити якнайбільше територій до можливого перемир'я.

Зараз можемо говорити про рух окупантів на Лиманському напрямку біля села Терни. Також в напрямку Борової. Так само є рух північніше від Куп'янська, де росіяни перейшли річку Оскіл. На цих ділянках ворог, на жаль, має успіх тактичного масштабу,

– розповів Кононученко.

На Покровському напрямку фронт зараз досить статичний. Сили оборони України мають певні успіхи в напрямку Котлиного, Шевченко тощо. Тут більше йдеться про стабілізаційні дії.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту бойових дій

В напрямку Великої Новосілки перекинули серйозні сили стримування, які не дають окупантам просуватися. Там вдається результативно стримувати ворога. А на Запорізькому напрямку йде промацування фронту поблизу Оріхового. Ворог намагається атакувати невеликими групами. Військові розповідали, що це схоже на розвідку боєм, яка може перерости у більший наступ з часом.

Багато чого залежить від того, куди окупанти перемістять сили з Курської області. Поки що вони залучили порівняно невелику кількість. Є питання, де саме ворог використає ці 5 – 6 бригад,

– сказав Кононученко.

Додамо, станом на 5 квітня Росія втратила понад 922 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 10541 танк, 21952 бойових броньованих машин, 25730 артилерійських систем тощо.