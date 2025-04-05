Крім цього, внаслідок успішних дій ЗСУ у ворога є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

Особового складу – близько 922340 (+1390) осіб,

танків – 10541 (+13);

бойових броньованих машин – 21952 (+20);

артилерійських систем – 25730 (+67);

РСЗВ – 1350 (+1);

засобів ППО – 1124 (+1);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31778 (+105);

крилатих ракет – 3130 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 42954 (+113);

спеціальної техніки – 3788 (+1).



Втрати ворога на 5 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що в ГУР розповіли, що в четвер, 3 квітня, на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль "тіґр" російських окупантів. Внаслідок цього в складі загарбників є втрати.

Всередині перебував ворожий екіпаж і десант окупаційного підрозділу "Ахмат Восток". Втрати ворога склали щонайменше п'ять кадирівців