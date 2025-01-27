Ближайшей целью для россиян здесь является поселок Двуречная. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Великобритании.

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Каких успехов достигла армия России возле Оскола

Россияне сумели расширить плацдарм, созданный в конце ноября 2024 года в северной части Харьковской области на западном берегу реки Оскол.

По данным британской разведки, одной из главных целей России здесь является поселок Двуречная, где продолжаются ожесточенные бои между украинскими и российскими силами. Кроме того, захватчики пытаются установить контроль над селом Западное, расположенным в 4 км к западу от реки Оскол.

"Россия почти наверняка пытается оказать давление на логистический центр Купянск, также расположенный на реке Оскол, примерно в 12 км к югу от плацдарма. Российские силы уже контролируют линии снабжения на восток и юг от города и, вероятно, пытаются взять под контроль северные пути снабжения в город", – отмечают в Минобороны Великобритании.

Напомним, захват Великой Новоселки может определить будущие направления наступления России весной и летом, отметили в ISW.