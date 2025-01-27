Найближчою ціллю для росіян тут є селище Дворічна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Великої Британії.

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Яких успіхів досягла армія Росії біля Осколу

Росіяни зуміли розширити плацдарм, створений наприкінці листопада 2024 року у північнійчастині Харківської області на західному березі річки Оскіл.

За даними британської розвідки, однією з головних цілей Росії тут є селище Дворічна, де тривають запеклі бої між українськими та російськими силами. Окрім того, загарбники намагаються встановити контроль над селом Західне, розташованим за 4 км на захід від річки Оскіл.

"Росія майже напевно намагається чинити тиск на логістичний центр Куп'янськ, також розташований на річці Оскіл, приблизно за 12 км на південь від плацдарму. Російські сили вже контролюють лінії постачання на схід і південь від міста і, ймовірно, намагаються взяти під контроль північні шляхи постачання до міста", – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, захоплення Великої Новосілки може визначити майбутні напрямки наступу Росії навесні та влітку, зазначили у ISW.