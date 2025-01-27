Підрозділи Східного військового округу (СВО) Росії, були основною бойовою силою на напрямках Вугледар і Велика Новосілка, принаймні з початку 2023 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація в районі Великої Новосілки

Війська Східного військового округу Росії відбивали контрнаступ ЗСУ у 2023 році та почали наступ у 2024 році. Зокрема, вони захопили Вугледар у вересні – жовтні і надалі використовували цей плацдарм для просування на північ у бік Курахового та на захід до Великої Новосілки.

Експерти ISW зазначають, що захоплення Великої Новосілки може стати вирішальним моментом, після якого російське командування розглядатиме кілька варіантів дій. Цей населений пункт захищений від контратаки ЗСУ, оскільки поблизу нього розташована річка Мокрі Яли.

Один із можливих сценаріїв передбачає залишення підрозділів СВО у західній частині Донецької області для продовження наступу в напрямку адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей. У цьому випадку пріоритет надаватиметься просуванню вглиб української території.

Інший варіант передбачає часткову передислокацію СВО на інші прифронтові райони, зокрема для посилення наступальних дій на Куп’янському, Часів Ярському, Покровському та інших напрямках. Крім того, аналітики не виключають можливості відновлення масштабних атак у Запорізькій області вже у 2025 році. При цьому велика частина СВО, цілком ймовірно, залишиться у Великій Новосілці, щоб сковувати українські сили.

На думку ISW, передислокація підрозділів СВО стане маркером для визначення пріоритетних цілей російського командування у весняно-літній кампанії 2025 року.