Что ждет врага дальше для 24 Канала проанализировал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Взрывы в России

В сети появилось интересное видео, снятое российскими оккупантами. На нем виден момент прилета по воинской части противника в Брянской области.

По необычным звукам из видео можно сделать вывод, что использовался реактивный беспилотник или ракета, следовательно боевая часть была не маленькой.

Свитан заметил, что удар произошел в направлении Унеча – Брянск, там неподалеку расположен газопровод "Дружба" и российские военные склады.

Дальность под 100 километров поражает, это не ракеты М31. Предположительно, одно из наших средств поражения: либо реактивный беспилотник, либо ракета. Примерно такой же звук издает украинский дрон-ракета "Паляница",

– резюмировал эксперт.

Бои на Курщине

В Курской области продолжаются бои. Россияне пытались контратаковать у Любимовки, но были отброшены к предыдущим позициям.

Военный аналитик отметил, что российского контрнаступления, несмотря на громкие заявления, на Курщине не видно. Для этого врагу не хватает сил и средств – хотя бы 30 тысяч личного состава, который могли перебросить с восточного фронта.

Это небольшие контрнаступательные действия, которые успешно отбиваются. У нас лучшие позиции, россияне так и рискуют остаться на левом берегу Сейма, а мы движемся в направлении Глушково,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

Успехи ВСУ на Харьковщине

На Харьковщине также идут тяжелые бои. Сложная ситуация остается в Волчанске, зато силы обороны Украины укрепили позиции в районе Липцов.

Представитель ОТУВ "Харьков" Виталий Саранцев сообщил, что ВСУ удалось отрезать врага от логистики возле Липцов. Свитан объяснил, что в этом помогли артиллерия и украинские дроны. Последние уже выходят на серьезный уровень, идут на расстояние 40 – 60 километров и могут работать как против автомобильной, так и железнодорожной логистики.

В районе Липцов россияне переходят к обороне. Армейских запасов у них осталось на полторы – две недели, поэтому начали закапываться. Здесь россияне переходят в оборону, хотя у Волчанска еще пытаются наступать, но и там есть положительная динамика по отражению наших позиций,

– резюмировал полковник ВСУ в запасе.