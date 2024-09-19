Що чекає на ворога далі 24 Каналу проаналізував військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Вибухи в Росії

В мережі з'явилося цікаве відео, зняте російськими окупантами. На ньому видно момент прильоту по військовій частині противника в Брянській області.

За незвичними звуками з відео можна зробити висновок, що використовувався реактивний безпілотник або ракета, отже бойова частина була не маленькою.

Світан зауважив, що удар відбувся в напрямку Унєча – Брянськ, там неподалік розташований газопровід "Дружба" і російські воєнні склади.

Дальність під 100 кілометрів вражає, це не ракети М31. Імовірно, один з наших засобів ураження: або реактивний безпілотник, або ракета. Приблизно такий же звук видає український дрон-ракета "Паляниця",

– резюмував експерт.

Бої на Курщині

В Курській області продовжуються бої. Росіяни намагалися контратакувати біля Любимівки, але були відкинуті до попередніх позицій.

Військовий аналітик зауважив, що російського контрнаступу, попри гучні заяви, на Курщині не видно. Для цього ворогові не вистачає сил та засобів – хоча б 30 тисяч особового складу, який могли перекинути зі східного фронту.

Це невеликі контрнаступальні дії, які успішно відбиваються. У нас кращі позиції, росіяни так і ризикують залишитися на лівому березі Сейму, а ми рухаємося в напрямку Глушкового,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Успіхи ЗСУ на Харківщині

На Харківщині також точаться важкі бої. Складна ситуація залишається у Вовчанську, натомість сили оборони України зміцнили позиції в районі Липців.

Речник ОТУВ "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що ЗСУ вдалося відрізати ворога від логістики біля Липців. Світан пояснив, що в цьому допомогли артилерія і українські дрони. Останні вже виходять на серйозний рівень, йдуть на відстань 40 – 60 кілометрів та можуть працювати як проти автомобільної, так і залізничної логістики.

В районі Липців росіяни переходять до оборони. Армійських запасів в них залишилось на півтори – два тижні, тому почали закопуватися. Тут росіяни переходять в оборону, хоча біля Вовчанська ще намагаються наступати, але і там є позитивна динаміка по відбиттю наших позицій,

– резюмував полковник ЗСУ в запасі.