Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что ситуация на Харьковщине остается активной. Враг начал наступательную кампанию еще весной и до сих пор пытается хотя бы где-то прорваться вперед.

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Что известно о боях на Харьковщине

Как отметил Федоренко, враг пытался атаковать в районе Липецкой общины на Харьковщине. Там удается успешно его сдерживать. Также оккупанты пробуют наращивать усилия возле Волчанска, однако и там все без успехов.

Какова ситуация на Харьковщине: смотрите карту боевых действий

В конце 2024 года россиянам удалось занять правобережный плацдарм в районе Двуречной. Они так и не смогли наладить там штатные понтонные переправы. Враг вынужден переправлять ресурсы лодками и плотами через реку Оскол, из-за чего у них значительные потери.

Противник теряет значительный ресурс во время прохождения реки. Она находится под огневым контролем. Враг пробовал навести штатные понтонные переправы, но только лишь полк "Ахиллес" уничтожил 6 мостоукладчиков. Плюс тут также работают другие подразделения. Поэтому враг не получил возможности навести штатную переправу, которая бы дала возможность обеспечить группировку необходимым количеством сил и средств, боеприпасами и т.д,

– сказал Федоренко.

В районе Купянска враг также более чем активен, но там удается просчитывать его намерения и сдерживать. Также оккупанты пытаются расширить свой клин в направлении Ковшаровки и Загрызово на левом берегу реки Оскол.

Им это нужно, чтобы расширить клин и ближе подтянуть огневые средства. Сейчас враг блокирован, успеха не имеет. Хотим отдельно подчеркнуть взаимодействие и работу с 1 бригадой оперативного назначения "Буревій". Очень крепкая бригада Нацгвардии, которая эффективно воюет и получает необходимые результаты на поле боя. В частности благодаря поддержке от полка "Ахиллес",

– подчеркнул военный.

Враг попал в ловушку

По словам военного, с прошлой недели на одном из участков враг попал в ловушку. Они не имеют возможности получать провизию и боекомплект. Там уже зафиксировали случай, когда один оккупант убил другого.

Зафиксировали через перехват, что один оккупант убил другого и ел его где-то неделю до того момента, пока не получил дополнительную провизию. Это еще раз подчеркивает абсолютную бесчеловечность врага. Также они используют заградительные отряды; убивают тех, кто отказывается выполнять боевые задачи,

– рассказал Федоренко.

Были и такие случаи, когда оккупант вышел с передней линии, но его уже подали как "200". Его просто уничтожили, чтобы не возиться с документами.