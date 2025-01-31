Журналисты посетили позиции украинских защитников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ukrainian Witness.

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Как бойцы воевали в Курской области России

Знакомство с военными 22 ОМБр начинается с позиций артиллерии, которая известна не только своей точностью, но и мастерством маскировки. Сейчас бригада работает на Харьковском направлении.

После Курщины здесь гораздо спокойнее. Когда там (в Курской области) начиналось, мы делали постоянные перекаты. Один день на одном месте, а на следующий – перемещались дальше, и дальше...

– рассказывает Виталий "Вольт", командир батареи 22 ОМБр.

Расчет САУ "Гвоздика" двигался постоянно, иногда за день приходилось и два раза менять позицию. Бывало, что за день делалось до 100 выстрелов, снарядов для работы хватало. Из-за такой интенсивности боевых действий на сон военным оставалось не более 3 – 4 часов в сутки.

Василий "Пиксель", топогеодезист, рассказал, как все начиналось для бригады. Сначала их вывели из Донецкой области в Сумскую на восстановление.

"Нас поставили на границе. Появлялись цели – мы работали по ним. Держалось все в большой тайне. Когда нам предоставили снаряды, первая мысль у нас была, что будет наступление, только с их стороны. Но когда с ночи все началось, я был удивлен. Даже в Донецке такого не видел. И мы работали, и другие части работали, и грады, и авиация наша... Бывало такое, что мы попадали в технику (врага) на ходу. И самое приятное, когда наша пехота выходила на нас и благодарила", – рассказывает он.

От артиллерии очень много зависит. Как говорят, пот артиллериста – это кровь пехоты. Мы даже в Донецкой области так не работали, как на Курщине,

– говорит Дмитрий "Кент", старший наводчик.

Недавно "Кент" был в отпуске в родном Херсоне, и через три дома от его дома FPV-дрон сбросил боеприпас. Он с грустью вспоминает это: "С войны на войну".

Марго Потапова, журналистка Ukrainian Witness, встретила на позиции своего давнего знакомого Дмитрия, старшего наводчика, с которым год назад делала репортаж возле Бахмутской новогодней елки. Он рассказал, как тяжело приходилось на Курщине.

"Копали все вручную. Там не было таких лесов, как у нас. Посадки на 10 – 12 метров в ширину, и все. Очень трудно было прятаться. Спасало то, что было лето и была зелень", – вспоминает он.

О работе наводчиков рассказал "Рой", командир отделения БПЛА 22 ОМБр, пилот экипажа разведывательного дрона "Лелека".

"Мы глаза механизированной бригады, и для нас операция началась задолго до 6 августа. Мы летали за границу и смотрели, что там и как построено, где и что укреплено, где личный состав противника, как работает РЭБ, как расположены укрепрайоны, где какая техника стоит, какие пути отхода, будущие пути пересечения границы и так далее. Затем, когда все начало происходить, мы сопровождали движение техники. Работали с бригадой по направлению с самого начала и до самого конца. Наш экипаж снялся, когда бригада уже вся вышла", – говорит "Рой".

Россияне постоянно охотятся на пилотов. Однажды КАБ прилетел на летную площадку "Лелеки". Экипажу пришлось быстро менять позиции.

Работы было много, иногда за сутки пилоты делали до 5 вылетов. На сон оставалось 3 – 5 часов максимум. Так, например, экипажем было обнаружено вражеский вертолет Ка-52, по которому потом отработали, тот выгорел, а пилот погиб. Также "Рой" и его собратья удачно наводили артиллерию по мостам, давали разведку по Коренево, в котором нашли КСП десантников, давали оценку инженерных сооружений, по которым движется техника, сообщали о местах минирования.

"Работала тяжелая артиллерия, хаймарсы и авиация. Мы глаза, которые очень плотно и жадно рассматривают то, на что можно навести тех, кто принесет огонь", – говорит "Рой".

Наконец-то мы будем смотреть, как горит чужая земля, не наша... Не надо воспитывать солдат на поражениях и отступлениях. Армия должна чувствовать этот вкус победы. Надо было посмотреть на те сияющие лица ребят, когда 22-я бригада брала сотню пленных. Мы даже не могли представить, что их столько в тех крысиных норах. Надо было почувствовать эти чувства,

– делает выводы "Рой".

Справка: 22 ОМБр создана во второй раз после начала полномасштабного вторжения 2022 года. С 2023-го года бойцы бригады воевали на Бахмутском направлении, приняли участие в Курской операции. Первыми зашли на территорию врага, одними из первых обнаружили и уничтожили военнослужащих КНДР. Взяли в плен 100 оккупантов. Сейчас 22 ОМБр защищает государственную границу на Харьковщине.