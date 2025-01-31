Журналісти відвідали позиції українських захисників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ukrainian Witness.

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Як бійці воювали у Курській області Росії

Знайомство з військовими 22 ОМБр починається з позицій артилерії, яка відома не тільки своєю влучністю, а й майстерністю маскування. Зараз бригада працює на Харківському напрямку.

Після Курщини тут набагато спокійніше. Коли там (на Курщині) починалося, ми робили постійні перекати. Один день на одному місці, а на наступний – переміщувалися далі, й далі...

– розповідає Віталій "Вольт", командир батареї 22 ОМБр.

Розрахунок САУ "Гвоздика" рухався постійно, іноді за день приходилося і два рази змінювати позицію. Бувало, що за день робилося до 100 пострілів, снарядів для роботи вистачало. Через таку інтенсивність бойових дій на сон військовим лишалося не більше 3 – 4 годин на добу.

Василь "Піксель", топогеодезист, розказав, як все починалося для бригади. Спочатку їх вивели з Донецької області в Сумську на відновлення.

"Нас поставили на кордоні. З’являлися цілі – ми працювали по них. Трималось все в великій таємниці. Коли нам надали снаряди, перша думка у нас була, що буде наступ, тільки з їхньої сторони. Але коли з ночі все почалось, я був здивований. Навіть в Донецьку такого не бачив. І ми працювали, і інші частини працювали, і гради, і авіація наша... Бувало таке, що ми попадали у техніку (ворога) на ходу. І саме приємне, коли наша піхота виходила на нас і дякувала", – розповідає він.

Від артилерії дуже багато залежить. Як кажуть, піт артилериста – це кров піхоти. Ми навіть на Донеччині так не працювали, як на Курщині,

– каже Дмитро "Кент", старший навідник.

Нещодавно "Кент" був у відпустці в рідному Херсоні, і через три будинки від його дому ФПВ-дрон скинув боєприпас. Він з сумом згадує це: "З війни на війну".

Марго Потапова, журналістка Ukrainian Witness, зустріла на позиції свого давнього знайомого Дмитра, старшого навідника, з яким рік тому робила репортаж біля Бахмутської новорічної ялинки. Він розповів, як важко приходилося на Курщині.

"Копали все вручну. Там не було таких лісів, як у нас. Посадки на 10 – 12 метрів завширшки, і все. Дуже важко було ховатися. Спасало те, що було літо і була зелень", – згадує він.

Про роботу навідників розповів "Рой", командир відділення БПЛА 22 ОМБр, пілот екіпажу розвідувального дрону "Лелека".

"Ми очі механізованої бригади, і для нас операція почалась задовго до 6 серпня. Ми літали за кордон і дивились, що там і як побудовано, де і що укріплено, де особовий склад противника, як працює РЕБ, як розташовані укріпрайони, де яка техніка стоїть, які шляхи відходу, майбутні шляхи перетину кордону і таке інше. Потім, коли все почало відбуватися, ми супроводжували рух техніки. Працювали з бригадою за напрямком з самого початку і до самого кінця. Наш екіпаж знявся, коли бригада вже вся вийшла", – каже "Рой".

Росіяни постійно полюють на пілотів. Одного разу КАБ прилетів на льотний майданчик "Лелеки". Екіпажу прийшлося швидко міняти позиції.

Роботи було багато, іноді за добу пілоти робили до 5 вильотів. На сон лишалося 3 – 5 годин максимум. Так, наприклад, екіпажем було виявлено ворожий гвинтокрил Ка-52, по якому потім відпрацювали, той вигорів, а пілот загинув. Також "Рой" та його побратими вдало наводили артилерію по мостах, давали розвідку по Коренево, в якому знайшли КСП десантників, давали оцінку інженерних споруд, по яких рухається техніка, сповіщали про місця мінування.

"Працювала важка артилерія, хаймарси і авіація. Ми очі, які дуже щільно і жадібно роздивляються те, на що можна навести тих, хто принесе вогонь", – каже "Рой".

Нарешті ми будемо дивитись, як горить чужа земля, не наша... Не треба виховувати солдатів на поразках і відступах. Армія повинна відчувати цей смак перемоги. Треба було подивитись на ті сяючі обличчя хлопців, коли 22-а бригада брала сотню полонених. Ми навіть не могли уявити, що їх стільки в тих щурячих норах. Треба було відчути ці почуття,

– робить висновки "Рой".

Довідка: 22 ОМБр створена вдруге після початку повномасштабного вторгнення 2022 року. З 2023-го року бійці бригади воювали на Бахмутському напрямку, взяли участь в Курській операції. Першими зайшли на територію ворога, одними з перших виявили та знищили військовослужбовців КНДР. Взяли в полон 100 окупантів. Наразі 22 ОМБр захищає державний кордон на Харківщині.