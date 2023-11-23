Об этом и других событиях на фронте рассказал в ежедневной сводке для 24 Канала лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

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Взрывы возле Москвы

За прошедшие сутки в России было жарко. В 28 километрах от Москвы раздавались взрывы. Как следствие, по меньшей мере 10 городов остались без электроснабжения.

Свитан объяснил, что, вероятно, воинская часть агрессора в тех местах была подключена к гражданской энергетической инфраструктуре. Так, этот объект стал легальной военной целью для удара.

Главный вопрос – кто к этому причастен. Полковник запаса считает, что это могут быть как украинские спецслужбы, так и российские партизаны, которые уже начали активно работать на своей территории.

Полный обзор фронта от Романа Свитана: смотреть видео

Россияне пытаются повлиять на ООН

На днях глава внешней разведки Украины Александр Литвиненко заявил, что война России против Украины вошла в критический период. Кремлю не удалось взять Киев "за 2 – 3 дня" и теперь Владимир Путин убежден, что завоевание украинских земель ему удастся только с помощью передела мира. Поэтому сейчас активно усиливаются влияния России в разных странах.

Военный аналитик убежден, что для Путина нет другого выхода, кроме как любой ценой удержать те земли, которые уже незаконно были включены в российскую конституцию. Поскольку Россия является членом Совбеза ООН, она будет пытаться любыми юридическими лазейками повлиять на мировое устройство. Будет стараться подтолкнуть мир к мысли, что нужно по-другому смотреть на глобальные вещи, менять уклад и т.д.

Ракетные возможности России упали

Состоялся "Раммштайн-17", в котором впервые принял участие Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Союзники Украины выделили дополнительные пакеты военной помощи и призвали усиливать украинскую ПВО.

Украинская разведка отмечает, что враг имеет ресурсы для атак с намерениями заморозить Украину. По словам Свитана, в настоящее время страна-агрессор накопила около 800 – 900 ракет, но для разных носителей. Среди них есть ракеты морского, воздушного базирования, баллистические и т.д., и они имеют ограничения по возможностям и количеству использования одновременно.

Однако для каждой модификации ракет нужно иметь неприкосновенный запас, как минимум, 300 – 500 ракет. В то же время у россиян каждого вида оружия примерно 150 – 200 единиц. То есть до этого запаса им нужно работать еще несколько лет, чтобы накопить,

– добавил аналитик.

Максимум оккупанты сейчас могут запустить одновременно по Украине 70 – 80 ракет, убежден он. И такое количество могут использовать только для информационной атаки – объявления о кандидатуре Путина на выборах, новогодние праздники и т.д.

Свитан убежден, что сейчас Россия будет использовать по 20 – 30 ракет, примерно такое же количество запускают и дронов типа "Шахед".

Бои на левом берегу Херсона

ВСУ продолжают эффективно работать на левом берегу Херсона. На днях аналитики Института изучения войны написали, что для россиян такие действия украинской армии стали, мягко говоря, неожиданностью и неприятностью.

Обманывают, я объясню почему. Они однозначно еще летом это понимали, потому и взорвали Каховскую ГЭС. Они прекрасно знали, что возможности для форсирования Днепра были и есть, однако им некуда деваться,

– заметил полковник запаса.

У россиян сейчас нет возможностей и ресурсов эффективно работать по всей огромной линии фронта. Отодвинуть линию столкновения на несколько километров даже на Востоке им не удалось, хотя там и возможна мощная логистическая поддержка с территории России. Это гораздо легче, чем довозить боеприпасы в село Крынки на левом берегу.

А если вывести из строя Крымский мост, то логистический путь останется только по южной части Украины, это несколько сотен километров под огневым контролем ВСУ.

Россияне понимают, но ничего сделать не могут, этим и пользуется украинский Генштаб. Сейчас на левом берегу развивается несколько тактических плацдармов, имеющих все шансы объединиться в один оперативный.

Вряд ли враг будет снимать с восточного фронта войска и перебрасывать их на Юг. Следовательно, там могут принять решение отходить на третью линию обороны или вплоть до Крыма, считает Свитан.