Про це та інші події на фронті розповів у щоденному зведенні для 24 Каналу льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан.

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Вибухи біля Москви

За минулу добу в Росії було спекотно. За 28 кілометрів від Москви лунали вибухи. Як наслідок, щонайменше 10 міст залишилися без електропостачання.

Світан пояснив, що, імовірно, військова частина агресора в тих місцях була підключена до цивільної енергетичної інфраструктури. Так цей об'єкт став легальною військовою ціллю для удару.

Головне питання – хто до цього причетний. Полковник запасу вважає, що це можуть бути як українські спецслужби, так і російські партизани, які вже почали активно працювати на своїй території.

Повний огляд фронту від Романа Світана: дивитися відео

Росіяни намагаються вплинути на ООН

Днями голова зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко заявив, що війна Росії проти України увійшла у критичний період. Кремлю не вдалося взяти Київ "за 2 – 3 дні" і тепер Владімір Путін переконаний, що завоювання українських земель йому вдасться лише за допомогою переділу світу. Тому зараз активно підсилюються впливи Росії в різних країнах.

Військовий аналітик переконаний, що для Путіна немає іншого виходу, як за будь-яку ціну утримати ті землі, які вже незаконно були включені до російської конституції. Оскільки Росія є членом Ради безпеки ООН, вона намагатиметься будь-якими юридичними лазівками вплинути на світовий устрій. Намагатиметься підштовхнути світ до думки, що потрібно по-іншому дивитися на глобальні речі, змінювати устрої тощо.

Ракетні можливості Росії впали

Відбувся "Рамштайн-17", в якому вперше взяв участь Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Союзники України виділили додаткові пакети військової допомоги, а також закликали підсилювати українську ППО.

Українська розвідка наразі наголошує, що ворог має ресурси для атак з намірами заморозити Україну. За словами Світана, наразі країна-агресорка накопичила близько 800 – 900 ракет, але для різних носіїв. Серед них є ракети морського, повітряного базування, балістичні тощо і вони мають обмеження до можливостей та кількості використання одночасно.

Однак з кожної модифікації рекет потрібно мати недоторканий запас, як мінімум, 300 – 500 ракет. Натомість в росіян кожного виду зброї приблизно 150 – 200 одиниць. Тобто до цього запасу їм потрібно працювати ще кілька років, аби накопичити,

– додав аналітик.

Максимум, окупанти зараз можуть запустити одночасно по Україні 70 – 80 ракет, переконаний він. І таку кількість можуть використати лише для інформаційної атаки – оголошення про кандидатуру Путіна на виборах, новорічні свята тощо.

Світан переконаний, що зараз Росія має тактику використовувати по 20 – 30 ракет, приблизно таку ж кількість запускають і дронів типу "Шахед".

Бої на лівому березі Херсонщини

ЗСУ продовжують ефективно працювати на лівому березі Херсонщини. Днями аналітики Інституту вивчення війни написали, що для росіян такі дії української армії стали, м'яко кажучи, несподіванкою та великою неприємністю.

Обманюють, я поясню чому. Вони однозначно ще влітку це розуміли, тому і підірвали Каховську ГЕС. Вони чудово знали, що можливості для форсування Дніпра були і є, однак їм немає куди подітися,

– зауважив полковник запасу.

В росіян зараз немає можливостей і ресурсів ефективно працювати по усій величезній лінії фронту. Відсунути лінію зіткнення на кілька кілометрів навіть на Сході їм не вдалося, хоча там і можлива потужна логістична підтримка з території Росії. Це набагато легше, ніж довозити боєприпаси в село Кринки, що на лівому березі.

А якщо вивести з ладу Кримський міст, то логістичний шлях залишиться лише південною частиною України, це кілька сотень кілометрів під вогневим ураженням ЗСУ.

Росіяни розуміють, але зарадити не можуть, цим і користується український Генштаб. Зараз на лівому березі розвивається кілька тактичних плацдармів, які мають всі шанси об'єднатися в один оперативний.

Навряд ворог зніматиме зі східного фронту війська і перекидатиме їх на Південь. Отже, там можуть ухвалити рішення відходити на третю лінію оборони або аж до Криму, вважає Світан.