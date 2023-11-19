"Гарячі" події в Росії та перебіг боїв для 24 Каналу в щоденному огляді фронту проаналізував полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

Цікаво ЗСУ успішно ліквідували трьох окупантів із Росії: їх ідентифікували в мережі

Дронова атака по Україні

В ніч на 19 листопада Україну атакували 20 російських безпілотників типу "Шахед", 15 з них збили сили протиповітряної оборони.

Світан пояснив, що зенітно-ракетних комплексів в Україні побільшало, як і мобільних груп, однак росіяни запускають "Шахеди" невеликими партіями різноманітними маршрутами, вважаючи, що там в ППО є прогалини. Переважно це поля та відкриті території, які не потребують особливого прикриття. Цим і пояснюється дещо зменшений відсоток збиття дронів порівняно з минулим роком.

Цим користуються росіяни, адже переважно їм не важливий результат, лише факт влучання.

Хочуть отримати чергову нагороду за знищення чогось в Україні, сільського туалету абощо. І показати свою роботу, адже в Росії є фінансова градація за виконання бойових завдань. В них зараз завдання не знищити об'єкти української інфраструктури, а виконати будь-яке бойове ураження,

– додав військовий експерт.

Повний аналіз фронту від Романа Світана: дивитися відео

Біля Москви палало

18 листопада за 30 кілометрів від Москви сталася диверсія – підірвано потяг з паливом.

В Росії почалася так звана партизанська війна, війна проти логістичних ланцюжків. Партизани вийшли на професійний рівень. Залізнична дорога – логістичний міст, по якому паливо відправляється на фронт, дизель для танків тощо. Правильне, грамотне рішення і дії,

– підкреслив полковник запасу.

Також в мережі з'явилися кадри з пожежі у військовому госпіталі у Валуйках. Він згорів вщент.

Останнім часом було перекидання великої кількості резервів під Куп'янськ, це пов'язано не стільки з атаками росіян, а з контратаками ЗСУ. Відстань від Куп'янська до Валуйок близько 80 кілометрів, отже там могла відпрацювати ракета М31 Himars.

Світан припустив, що зараз відбувається прочищення плацдарму в районі Куп'янська, і на Валуйки чекає більше "бавовни". Адже це місто є великим військовим хабом, який росіяни використовують для підтримки всього Луганського напрямку.

Бої на лівобережжі Херсонщини

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що на лівому березі Херсонської області українським бійцям не лише вдалося відтіснити ворога і зайняти 10 квадратних кілометрів, а й убезпечити правий берег Херсона від мінометного вогню. Адже цей тип зброї здатний бити на відстань до 7 кілометрів.

Військовий аналітик вважає, що це було одним із завдань українських сил оборони, наступним, ймовірно, буде відсунути окупантів на відстань до 25 кілометрів. З такої відстані до обласного центру не діставатимуть з установки "Град".

Наступним завданням може бути відтягування військ з інших гарячих напрямків – Авдіївки, Куп'янська для підсилення позицій ворога на Півдні.

ЗСУ рухаються, адже закоповуватися на лівому березі можливості немає, маневрують, продовжується бойова робота і досить успішно.