Полум'я охопило військовий госпіталь, розташований у населеному пункті Валуйки. Місцеві жителі повідомляють, що там все вщент вигоріло. У мережі публікують моторошні кадри пожежі.

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Даних про загиблих та постраждалих, традиційно для Росії, немає. Місцева влада взагалі наразі ніяк не коментує інцидент.

У Бєлгородській області спалахнув польовий госпіталь. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання у проводці,

– мовиться у повідомленні.

У Валуйках горить військовий госпіталь: дивіться відео з мережі

Мер Москви заявив про атаку БпЛА

Тривожненько цієї ночі також у Москві. Сергій Собянін – мер країни-терористки – заявив про атаку БпЛА. Його начебто збила "легендарна" російська ППО, яке "не перестає дивувати своєю ефективністю" (спойлер – ні). Повідомляють, що уламки впали на дорогу. Загиблих або постраждалих, звичайно ж, "нема". Місцеві жителі панікують у соцмережах. Вони підтримують геноцид українців, водночас хочуть, аби війна їх не торкнулася.