Традиційно не обійшлося без повідомлень про роботу "легендарної" (спойлер – ні) роботу ППО. Вона начебто збила БпЛА.

Зверніть увагу На підступах до Києва працює ППО: загроза триває

За словами Собяніна, на місці начебто працюють екстрені служби. Постраждалих або руйнувань, традиційно для Росії, "немає". Тим часом росіянам стає все тривожніше. Вони панікують у соціальних мережах. Тим часом заяви представників російської влади, спокою не додають. Що ж, росіяни скоюють геноцид українців, водночас хочуть, щоб війна їх не торкнулася. Варто вже збагнути, що так не буває.

Кадри з місця, де начебто впали уламки: дивіться відео

Як реагують росіяни: дивіться відео 18+ з мережі

Росіяни атакували Україну БпЛА

Російські окупанти другу ніч поспіль вчиняють масовану атаку дронами. У ніч на 18 листопада загарбники запустили 38 "Шахедів". Захисники українського неба збили майже 30 з них. Тим часом у ніч на 19 листопада повітряна тривога лунає у низці областей України. Повідомляють, що на підступах до Києва працювала ППО. Вибухи лунали упродовж приблизно години. Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту.