Росіяни насамперед шукають вразливі місця в системі протиповітряної оборони. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, додавши, імовірно, саме тому українські захисники довго не помічали дрони. Обстріл тривав з 20:00 п'ятниці до 04:00 суботи.

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Комбіновані атаки – питання часу

За словами Поповича, може бути надзвичайно небезпечним, якщо окупанти знайдуть чутливі місця в системі ППО. Оскільки тоді загарбники можуть провести широкомасштабну ракетну атаку.

Як на мене, це питання часу. Ми вже чули від офіційних осіб, що росіяни накопичили понад 800 ракет. А це близько до тієї кількості, яку вони витратили під час торішніх широкомасштабних бомбардувань,

– пояснив військовий оглядач.

Припустимо, у такий спосіб російські окупанти поступово готуються до глобальних атак.

Важливо! За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, наразі в запасах Росії близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Серед них, зокрема: 40 крилатих ракет Х-101;

30 балістичних ракет "Іскандер-М";

20 ракет "Калібр";

9 крилатих ракет Х-32;

4 "Кинджали".

Чи зможе українська ППО відбивати всі ворожі атаки

Останні місяці українська влада активно обговорює з західними партнерами додаткове постачання систем ППО для захисту українського неба. І певні покращення у цьому питанні є.

Наразі на озброєнні України є радянські системи дальнього та середнього радіуса дії, зокрема: ЗРК С-300, С-125, Буки, "Оса", "ТОР", "Шилка" та ЗРК "Стріла". Також у захисті неба беруть участь літаки МіГ-29 та Су-27.

Крім цього, наші союзники передали тисячі систем малої дальності – ПЗРК Stinger, Gepard, Starstreak, Mistral, Aspide, Crotale, Skynex, Avenger та Stormer, комплекси середнього радіуса дії – Iris-T, NASAMS, HAWK, системи великого радіуса – Patriot та SAMP/T.

Може здатися, що Україна має достатню кількість систем ППО, проте проблема полягає у дефіциті ракет для використання цих комплексів. Важливо також те, що брак зенітних ракет відчувається не тільки для західних систем, але й для радянських, приміром, C-300.

Попри це, українські воїни стали набагато частіше збивати ворожі цілі. Навіть інколи ППО відпрацьовує на 100%, що дуже добре, позаяк жодна система протиповітряної оборони не забезпечує гарантованого збиття усіх повітряних об'єктів.

Зважаючи на ці показники, можна вважати, що є висока готовність до відбиття повітряних атак. Однак покаже лише практика, яким чином Росія діятиме й наскільки ефективними будуть наші повітряні сили у цьому питанні,

– підкреслив Денис Попович.

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