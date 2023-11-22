Росіяни уже відчувають незручності через дії українських військових на лівобережжі. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що у випадку подальших успіхів росіяни можуть покинути один населений пункт на Херсонщині.

Перегляньте також Росіяни контрнаступають на Півдні й під Бахмутом: як за тиждень змінилась карта фронту

ЗСУ стали активнішими на лівому березі Дніпра

Українська операція на лівобережжі Херсонщини справляє на окупантів "вибухове" враження. Попри те, що мовиться не про такі масштабні бої, як на інших ділянках фронту, росіяни усе одно відчувають панічні настрої.

Дії на лівому березі вигідні з кількох причин. Убезпечення правобережжя Херсонської області від російських обстрілів. А також це відкриває перспективи для подальшого просування наших військ.

Без розширення цього плацдарму створити повноцінний буфер (для правобережжя – 24 Канал) неможливо. Зараз частково змогли обмежити можливості росіян щодо використання мінометів 120-го калібру. Росіяни не можуть здійснювати обстріли цим видом зброї з будь-якої локації, як до того,

– зауважив Олександр Коваленко.

Однак на лівобережжі Херсонщини є ще чимало інших місць, звідки можна обстрілювати правий берег. Тобто буферну зону потрібно розширювати разом із плацдармами.

Олександр Коваленко про небезпеку для росіян на лівобережжі Херсонщини: дивіться відео

Де росіян чекає найбільша загроза

"Ми говоримо про буферну зону, яка через деякий час може змусити росіян відійти від деяких локацій. Все це залежить від того, чи поглинатимуть надалі ці плацдарми логістику", – підкреслив військовий оглядач.

Так, наприклад, перерізання траси 2206 для росіян буде критичним у питанні Олешок. Окрім цього, для росіян критичним може стати перерізання й інших напрямків, зокрема траса Р57.

Якщо відбудеться перерізання цих трас, то в Олешках вони будуть позбавлені логістики. Отже, російський гарнізон там зможе тікати хіба що на своїх двох. Це для них є проблемою, тому і є панічні настрої,

– пояснив Коваленко.

Це, своєю чергою, змусить росіян відійти на певну відстань. Однак варто розуміти, що поки про це говорити зарано, тому що зараз лише відбувається початок формування буферної зони.

Що відбувається на лівобережжі Херсонщини