Так, на этом направлении оккупанты активно лезут в направлении 4 населенных пунктов. Об этом 24 Каналу рассказала волонтер и основательница БФ "Ангелы Донбасса" Яна Статная, отметив, что тяжелые бои продолжаются и на соседнем направлении.

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Куда рвутся россияне на Покровском направлении

По словам волонтера, на Покровском направлении российские штурмовые и наступательные действия не прекращаются.

Лезут очень активно, особенно в направлении Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Лысовки, за которой идут населенные пункты, которые являются окрестностями Покровска,

– рассказала Статная.

Волонтер добавила, что Покровское направление всегда было сложным, россияне не прекращают здесь наступательные действия с октября 2023 года. Уже 11 месяцев враг его пытается атаковать. Оккупанты ищут слабые места, пробелы в нашей обороне. Этим они и пользуются.

Покровское направление: смотрите на карте

Также она отметила сложную ситуацию на Кураховском направлении, где оккупанты активно лезут в направлении Горняка и Цукурино. Кроме того, тяжелые бои продолжаются в районе Угледара.

"Здесь должно быть наше максимальное внимание как волонтеров и граждан Украины. Это наш регион и мы здесь будем работать до конца", – подчеркнула Статная.

24 Канал призывает читателей присоединиться к сбору на помощь украинским подразделениям на Покровском направлении. Сбор продолжается на FPV-дроны, которые одно подразделение может использовать за день в количестве более 100 штук. Перевод средств можно осуществить по этой ссылке.

К слову, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман считает, что наступление россиян на фланги Покровского направления усилились, ведь он является последним перед осенними дождями, которые усложнят движение техники, враг исчерпывает силы, которые были подготовлены для весенне-летней операции.