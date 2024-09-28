Так, на цьому напрямку окупанти активно лізуть у напрямку 4 населених пунктів. Про це 24 Каналу розповіла волонтерка та засновниця БФ "Янголи Донбасу" Яна Статна, наголосивши, що важкі бої тривають й на сусідньому напрямку.

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Куди рвуться росіяни на Покровському напрямку

За словами волонтерки, на Покровському напрямку російські штурмові та наступальні дії не припиняються.

Лізуть дуже активно, особливо в напрямку Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Лисівки, за якою йдуть населені пункти, які є околицями Покровська,

– розповіла Статна.

Волонтерка додала, що Покровський напрямок завжди був складним, росіяни не припиняють тут наступальні дії з жовтня 2023 року. Вже 11 місяців ворог його намагається атакувати. Окупанти шукають слабкі місця, прогалини у нашій обороні. Цим вони і користуються.

Покровський напрямок: дивіться на карті

Також вона наголосила на складній ситуації на Курахівському напрямку, де окупанти активно лізуть в напрямку Гірника та Цукуриного. Крім того, важкі бої тривають в районі Вугледару.

"Тут має бути наша максимальна увага як волонтерів та громадян України. Це наш регіон і ми тут будемо працювати до кінця", – підкреслила Статна.

24 Канал закликає читачів долучитись до збору на допомогу українським підрозділам на Покровському напрямку. Збір триває на FPV-дрони, які один підрозділ може використати за день у кількості понад 100 штук. Переказ коштів можна здійснити за цим посиланням.

До слова, ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман вважає, що наступ росіян на фланги Покровського напрямку посилились, адже він є останнім перед осінніми дощами, які ускладнять рух техніки, ворог вичерпує сили, які були підготовлені для весняно-літньої операції.