Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень. За даними Deep State, ворог просунувся, зокрема, біля Новогродівки, Миколаївки, Цукуриного, в Маринівці та Нью-Йорку.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 6 ворожих атак у районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

Противник атакував біля Тихого: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової.

Ворог штурмував у напрямку Кругляківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед неподалік шести різних населених пунктів. Акцент робив біля Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного, Торського та Новосадового.

Росіяни намагалися просунутися біля Греківки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти 9 разів атакували у районах Григорівки, Предтечиного, Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

Важка ситуація у районі Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 7 атак неподалік Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка.

Ворог просунувся біля Нью-Йорка: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у бік Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Новогродівки, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Маринівки, Селидового та Новоторецького. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новоторецького.

Штурм загарбників біля Михайлівки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

Противник просунувся у напрямку Цукуриного: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій неподалік Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

Окупанти штурмують Вугледар: дивіться на карті

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках поблизу Новодарівки, Роботиного та Малих Щербаків росіяни провели 3 атаки і отримали гідну відсіч. Для авіаударів окупанти використали понад десяток керованих авіабомб.

Ворожа атака біля Новодарівки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 2 рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.