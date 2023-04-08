Об этом 24 Каналу рассказал офицер 54 бригады Александр Афанасьев. Он сообщил, что интенсивность артиллерийских обстрелов россиян на востоке увеличилась.

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Военный сообщил, что враг на восточном направлении интенсивно работает артиллерией, предположительно туда подвезли новые боекомплекты. Также ведет контрбатарейную работу, пытается найти и уничтожить артиллерию и боевые позиции украинской обороны.

Наша задача – как можно больше силы врага подтянуть на Северск, чтобы они никуда не переместились, и помочь Бахмутскому гарнизону и другим подразделениям,

– добавил боец.

Он рассказал, что на Северском направлении воюют представители российского полка "Ахмат", возможно, остались еще части подразделений ПИК "Вагнера", но они сместились, потому что штурмовые действия, проводимые в декабре, не дали результатов. Их позиции были разбиты, "так что вагнеровцы решили в другом секторе искать лучшей судьбы".

Также на российской стороне воюют "ЛНРовцы" – "сброд местный, который они там собрали". Военный рассказал, что в плену оказываются еще недавно гражданские украинцы, которых мобилизовали на оккупированных территориях, чтобы использовать как живую силу.

Бои на Северском направлении

По словам Афанасьева, Северское направление требует от врага большого количества войск, чтобы не дать Вооруженным силам Украины продвигаться. К тому же, российские подразделения вблизи Северска и Белогоровки фактически в полуокружении и не имеют логистики, их не могут перебросить на другое направление.

Враг знает, что мы у них на фланге, даже сам Пригожин об этом говорил, что он опасается за фланги. Как раз мы и являемся этой опасностью для их флангов, и наша главная задача – держать оборону, отражать их атаки, и чтобы линия фронта не сокращалась в сторону Славянска и Бахмута,

– подчеркнул военнослужащий.

Он также сообщил, что враг начал активнее использовать ствольную артиллерию и РСЗО, по сравнению с прошлым месяцем интенсивность увеличилась в несколько раз.

Сейчас враг использует небольшие штурмовые группы, а также у них появились противотанковые комплексы. Россияне наращивают свои силы, но и украинские военные усиливаются.

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Украине нужно больше боеприпасов

Как сообщил офицер Афанасьев, у украинской армии до сих пор сохраняется дефицит боеприпасов.

Но у нас есть свой запас и мы готовы к любому развитию событий, притом что минимальное количество боеприпасов требует максимально ювелирной стрельбы из любого вида оружия. Главная задача – уничтожать врага. Не положить 20 – 30 мин и уничтожить наблюдательный пункт, а положить 3 – 4 мины и уничтожить цель,

– подчеркнул военный.

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