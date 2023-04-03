Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной бригады Юрий Федоренко. По его сообщениям, враг пытается найти слабые места в украинской обороне, но значительных тактических успехов не имеет, преимущество остается на стороне Украины.

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Военный подчеркнул, что ВСУ успешно отражают атаки противника. Более того, они проводят активную оборону, то есть не только обороняются, но и проводят контрударно-штурмовые действия.

На некоторых позициях удается выбивать врага и занимать для себя более выгодные позиции.

– добавил боец.

В направлении Сватово-Кременная украинские силы обороны осуществляют успешную контрбатарейную работу по уничтожению вражеской артиллерии, также по направлению работают БпЛА, совершая разведывательные и ударные действия. Поражение враждебных целей беспилотниками происходит достаточно эффективно, ежедневно есть сообщения об уничтожении бронированной техники россиян, артиллерийских средств и живой силы.

Тактика врага на Сватовском направлении

Федоренко пришел к выводу, что боевые действия на Сватовском направлении отличаются тем, что там россияне пытаются сохранить живую силу, прикрывая ее техникой, артиллерийскими средствами.

Боец сообщил, что на Сватовском направлении преобладает лесистая местность и грунтовые дороги, техника не может проезжать с необходимой маневровостью. Поэтому несколько спадает интенсивность штурмовых действий на таких дорогах.

В лесистой местности противник интенсивно использует артиллерию, пытаясь бить по позициям Вооруженных сил Украины. Техника в лесистой местности используется как элемент прикрытия, ведь маневрировать там почти невозможно.

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Тактика атак живой силой в Бахмуте

По словам Федоренко, на Бахмутском направлении враг применяет несколько иную тактику. Там активно работает вражеская артиллерия, танки россияне используют преимущественно в качестве огневых средств, пехоту ими не прикрывают, в то же время живую силу не считают.

ВСУ удалось отодвинуть противника от основных путей сообщения, которые для него приоритетны,

– сообщил военнослужащий.

Он рассказал, что при взятии в плен россиян выясняется, что подавляющее большинство из них – это вагнеровцы. Как оказалось, их вынуждают штурмовать волнами, исключительно используя живую силу.

Некоторые окопы полностью завалены телами, и они по этим телам лезут дальше. Здоровому человеку, даже имеющему военный опыт, видеть такую картину на поле боя не то, что сложно, но не понятно, потому что такое ощущение, что отношение к своим у них очень странное. Даже раненых они не забирают с поля боя, оставляют до тех пор, пока те не станут двухсотыми,

– рассказал Федоренко.

У россиян нет выхода

Завербованные российские заключенные рассказывают, что не имеют другого выхода, чем двигаться дальше. Ведь тех, кто не выполняет поставленные задачи, расстреливают кадыровцы или регулярные части вооруженных сил России.

Здесь не должно быть жалости к противнику, ведь всегда есть выбор: сдаться в плен или не вставать в ряды российских оккупационных войск, не присоединяться к частным военным кампаниям, не ехать на территорию другого государства и не воевать против украинцев,

– подчеркнул военный.

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