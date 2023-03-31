Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер 111-й бригады терробороны Луганской области Сергей Шакун. По его словам, сейчас россияне не наступают такими большими нашествиями, а больше применяют артиллерию.
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"Россияне не ведут такие штурмовые действия, но активно обстреливают позиции украинских военных. Чисто технологическая война артиллерией и минометами. Уже не лезут ордами", – заметил он.
Ситуация на Кременском направлении
Шакун отметил, что кроме обстрелов позиций ВСУ захватчики продолжают наступление. У россиян очень много живой силы, артиллерии и снарядов. Ситуация на Кременском направлении очень сложная.
Офицер терробороны Луганской области подчеркнул, что у украинских бойцов в 5 – 10 меньше снарядов, чем у россиян. Поэтому ВСУ нужно значительно больше боеприпасов и оружия, чем сейчас.
Когда россияне раньше уходили на позиции, бросали "железных подонков". Сайчас такого нет. Да, у них на первых позициях стоят чмобики, потом – ахматовцы. Ахматовцы стоят в конце, чтобы чмобики не убежали,
– сказал военный.
Шакун о боях в Луганской области: смотрите видео
Что происходит на фронте: последние новости
- Российские оккупационные войска продолжают вести наступательные действия на Востоке Украины. Оккупанты сосредоточили свои силы на 5 направлениях. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- Подразделения Сил обороны Украины отразили более 80 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
- Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
- Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы врага, 2 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.