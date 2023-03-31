Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер 111 бригади тероборони Луганської області Сергій Шакун. За його словами, зараз росіяни не наступають такими великими навалами, а більше застосовують артилерію.
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"Росіяни не ведуть такі штурмові дії, але активно обстрілюють позиції українських військових. Чисто технологічна війна артилерією та мінометами. Вже не лізуть ордами", – зауважив він.
Ситуація на Кремінському напрямку
Шакун зазначив, що, крім обстрілів позицій ЗСУ, загарбники продовжують наступ. У росіян є дуже багато живої сили, артилерії та снарядів. Ситуація на Кремінському напрямку дуже складна.
Офіцер тероборони Луганщини підкреслив, що українські бійці мають у 5 – 10 менше снарядів, ніж росіяни. Тому ЗСУ потребують значно більше боєприпасів та зброї, ніж мають зараз.
Коли росіяни раніше йшли на позиції, кидали "залізних покидьків". Такого вже немає. Так, у них на перших позиціях стоять чмобікі, потім – ахматівці. Ахматівці стоять в кінці, щоб чмобікі не втекли,
– сказав військовий.
Шакун про бої у Луганській області: дивіться відео
Що відбувається на фронті: останні новини
- Російські окупаційні війська продовжують вести наступальні дії на Сході України. Окупанти зосередили свої сили на 5 напрямках. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів.
- Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили ворога, 2 склади боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів.